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Туроператоры сравнили цены на популярных курортах и назвали бюджетный вариант

Туроператоры назвали Египет самой бюджетной страной для отдыха россиян в феврале

Фото: Paola Chiomante / Reuters

Эксперты туристической отрасли сравнили стоимость отдыха в Египте, Доминикане и на Кубе в феврале текущего года и назвали самый бюджетный вариант. Своими выводами они поделились с информационным порталом Tourdom.

Проанализировав актуальные цены на путевки популярных курортов, туроператоры отметили, что дешевле всего путешественникам обойдется отпуск в Египте. Так, десятидневный тур в африканскую страну с проживанием в отеле категории пять звезд и питанием по системе «все включено» можно приобрести от 57,6 тысячи рублей на двоих. При этом отдыхающим стоит учитывать, что в феврале в Египте самый низкий туристический сезон из-за сильных холодных ветров.

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Второе место по цене заняла Куба — путевка на аналогичных условиях обойдется двум путешественникам от 173,5 тысячи рублей. Далее следует Доминикана, где стоимость отдыха в пятизвездочной гостинице начинается от 180 тысяч рублей на двоих.

Ранее в январе власти Кубы смягчили правила въезда для россиян, которые путешествуют в составе организованных туристических групп. Таким туристам, согласно решению Минздрава республики, больше не требуются ПЦР-тесты на коронавирус и ковид-сертификаты. 

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Валентина Процкова
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