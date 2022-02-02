Китайский Новый год обвинили в усугублении глобальной проблемы

Опрошенные Reuters аналитики обвинили мероприятия, посвященные празднованию китайского Нового года, в усугублении глобальной проблемы международных грузоперевозок.

По данным собеседников агентства, одни только приготовления к празднованию Нового года по лунному календарю привели к увеличению времени доставки грузов из китайских портов в бельгийский Антверпен с 68 до 88 дней. Годом ранее тот же путь занимал в среднем 65 дней.

Время в пути из китайского Даляня в британский Феликстоу увеличилось с 81 до 85 дней — против 65 дней в январе 2020 года. Аналогичные проблемы наблюдаются в США, в частности, в крупных городах Калифорнии.

Участники рынка ожидают еще больших проблем и нарушений в цепочках поставок из-за предстоящего закрытия заводов в Китае и некоторых других странах Азии в связи с китайским Новым годом.

По мнению аналитика проекта Project 44 Джоша Брэзила, на восстановление логистических цепочек может потребоваться несколько лет. В частности, новые мощности на судостроительных верфях будут введены в эксплуатацию не раньше 2024 года.

Проблемы с поставками начались по всему миру в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, введенных из-за нее ограничений в разных странах, в первую очередь в Китае, и закрытия заводов. В 2021-м из-за вспышек заболеваемости несколько раз закрывался для приема и отправки грузов крупный порт в китайском городе Далянь.