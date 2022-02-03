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Спорт

Сборную России по хоккею пристыдили за отказ лететь с другими олимпийцами

Прыгунья с трамплина Аввакумова назвала неуважением отказ хоккеистов лететь общим рейсом
Прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова

Прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова. Фото: @avvakumova__irina

Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова прокомментировала отказ сборной России по хоккею лететь общим рейсом в Пекин с другими олимпийцами. Ее слова приводят «Известия».

«Ладно бы еще Овечкин, Малкин и какие-то мощные энхаэловцы сказали. Откуда тут столько понтов, непонятно. Неправильно это. Окей, ты в хоккей играешь. Ну а кто-то на лыжах бегает. Почему им такие привилегии», — пристыдила хоккеистов спортсменка. Она назвала поведение сборной неуважением по отношению к другим олимпийцам.

2 февраля стало известно, что мужская сборная России по хоккею отказалась лететь на Игры с представителями других видов спорта. Причиной стало опасение заразиться коронавирусом. В сборной обеспокоены тем, что ранее после перелета общим рейсом положительные тесты были выявлены в женской хоккейной команде.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России под руководством Алексея Жамнова на групповом этапе сыграет с командами из Чехии, Швейцарии и Дании.

Аввакумова — чемпионка зимней Универсиады 2013 года. На ее счету также одна победа, три серебра и восемь бронзовых наград на этапах Кубка мира.

Анастасия Борисова
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