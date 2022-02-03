Сборную России по хоккею пристыдили за отказ лететь с другими олимпийцами

Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова прокомментировала отказ сборной России по хоккею лететь общим рейсом в Пекин с другими олимпийцами. Ее слова приводят «Известия».

«Ладно бы еще Овечкин, Малкин и какие-то мощные энхаэловцы сказали. Откуда тут столько понтов, непонятно. Неправильно это. Окей, ты в хоккей играешь. Ну а кто-то на лыжах бегает. Почему им такие привилегии», — пристыдила хоккеистов спортсменка. Она назвала поведение сборной неуважением по отношению к другим олимпийцам.

2 февраля стало известно, что мужская сборная России по хоккею отказалась лететь на Игры с представителями других видов спорта. Причиной стало опасение заразиться коронавирусом. В сборной обеспокоены тем, что ранее после перелета общим рейсом положительные тесты были выявлены в женской хоккейной команде.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России под руководством Алексея Жамнова на групповом этапе сыграет с командами из Чехии, Швейцарии и Дании.

Аввакумова — чемпионка зимней Универсиады 2013 года. На ее счету также одна победа, три серебра и восемь бронзовых наград на этапах Кубка мира.