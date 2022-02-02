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Спорт

Сборная России по хоккею отказалась лететь в Пекин вместе с другими олимпийцами

Сборная России по хоккею отказалась лететь на Игры с представителями других видов спорта

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Мужская сборная России по хоккею не захотела лететь на Олимпийские игры в Пекин вместе с представителями других видов спорта. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Предполагалось, что вместе с хоккеистами в Пекин отправятся сборные по лыжному двоеборью, сноуборду, горным лыжам, а также несколько человек из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею. Также на этом рейсе должен был лететь глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Причиной отказа стало опасение заразиться коронавирусом. В сборной обеспокоены тем, что ранее после перелета общим рейсом положительные тесты были выявлены в женской хоккейной команде. По информации Telegram-канала Baza, инициатором такого предложения стал генеральный менеджер сборной Илья Ковальчук.

Всего в составе сборной России по хоккею на Игры должно вылететь 78 человек, включая тренерский штаб. После заявления команды им выделили отдельный борт.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России под руководством Алексея Жамнова на групповом этапе сыграет с командами из Чехии, Швейцарии и Дании.

Дарья Коршунова
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