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В Госдуме обратятся в ФАС из-за роста цен на ПЦР-тесты в регионах России

Депутат Гутенев заявил, что Госдума обратится в ФАС из-за рост цен на ПЦР-тесты

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Депутаты Госдумы обратятся в ФАС, чтобы узнать, как ведомство планирует бороться с ростом цен на ПЦР-тесты в ряде регионов России Об этом «Парламентской газете» заявил глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

В первую очередь, депутатов интересует возможность осуществления картельного сговора или других внерыночных мер на рынке.

По его словам, факт вмешательства Генеральной прокуратуры указывает на недоработку со стороны контрольного органа.

Гутенев выразил надежду на то, что внимание со стороны Госдумы и других ведомств поможет привести к значительному снижению цен на ПЦР-тесты и услуг по их проведению.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты в регионах России. Ранее СМИ сообщили, что стоимость теста в России выросла за год более чем на треть, превысив 2 200 рублей.

Во вторник, 1 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты.

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Роман Кирьянов
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