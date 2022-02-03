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Лукашенко принял назначение Грызлова послом в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко принял верительные грамоты посла у Грызлова

Фото: БелТА / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально одобрил назначение российского государственного деятеля Бориса Грызлова послом в республике. Лукашенко принял у Грызлова верительные грамоты посла. Об этом сообщает БЕЛТА.

Верительные грамоты главе Белоруссии 3 февраля передали представители еще нескольких государств. В частности, документы Лукашенко вручили дипломаты из Вьетнама, Доминиканской республики, Лаоса, Марокко, Нигерии, Чада и Шри-Ланки.

Грызлова послом в Белоруссии 14 января 2022 года назначил президент России Владимир Путин. Первая встреча Лукашенко и нового российского представителя в республике прошла 1 февраля в президентском дворце.

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Причиной назначения Грызлова в Белоруссию, ранее занимавшего разные ключевые политические должности в России, связывают с необходимостью начать реальную интеграцию Москвы и Минска. Политолог Сергей Марков отметил, что новый посол это «политический тяжеловес», который сможет реализовать дальнейшие шаги по объединению Союзного государства.

В сентябре 2021 года стало известно, что Путин и Лукашенко согласовали 28 интеграционных программ, подразумевающих переход Минска и Москвы к единой макроэкономической политике. В первую очередь стороны должны углубить сотрудничество по унификации таможенного и налогового законодательства.

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Дмитрий Настасьев
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