Лукашенко принял назначение Грызлова послом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально одобрил назначение российского государственного деятеля Бориса Грызлова послом в республике. Лукашенко принял у Грызлова верительные грамоты посла. Об этом сообщает БЕЛТА.

Верительные грамоты главе Белоруссии 3 февраля передали представители еще нескольких государств. В частности, документы Лукашенко вручили дипломаты из Вьетнама, Доминиканской республики, Лаоса, Марокко, Нигерии, Чада и Шри-Ланки.

Грызлова послом в Белоруссии 14 января 2022 года назначил президент России Владимир Путин. Первая встреча Лукашенко и нового российского представителя в республике прошла 1 февраля в президентском дворце.

Причиной назначения Грызлова в Белоруссию, ранее занимавшего разные ключевые политические должности в России, связывают с необходимостью начать реальную интеграцию Москвы и Минска. Политолог Сергей Марков отметил, что новый посол это «политический тяжеловес», который сможет реализовать дальнейшие шаги по объединению Союзного государства.

В сентябре 2021 года стало известно, что Путин и Лукашенко согласовали 28 интеграционных программ, подразумевающих переход Минска и Москвы к единой макроэкономической политике. В первую очередь стороны должны углубить сотрудничество по унификации таможенного и налогового законодательства.