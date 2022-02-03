Спросу на маленькие квартиры предсказали рост

Спрос на маленькие квартиры в России будет расти еще в течение нескольких лет. Такую динамику на рынке недвижимости предсказали аналитики, опрошенные «Коммерсантъ FM».

Гендиректор Penny Lane Realty Георгий Дзагуров отметил, что в России очень много покупателей, которые готовы приобрести недвижимость с минимальной площадью. По мнению эксперта, это открывает новые возможности для девелоперов. «Московский рынок сейчас находится в достаточно сложной ситуации, то есть цены выросли настолько, что темпы продаж снижаются, сокращается средний срок реализации», — подчеркнул Дзагуров.

Президент группы компаний RWAY Александр Крапин тоже спрогнозировал рост спроса на малогабаритную недвижимость. «Доля малометражного жилья будет увеличиваться, но пока, в ближайшие пять-семь лет, это не особо скажется на общем жилом фонде, которым располагает Россия», — рассказал аналитик.

2 февраля в Минстрое сообщили, что не будут устанавливать минимальную площадь квартир. Площадь продаваемых в России квартир тем временем сокращается — эксперты связывают это с падением платежеспособного спроса. При этом цены на малогабаритное жилье стремительно растут — только за 2021 год квартиры площадью до 32 квадратных метров подорожали на 23,5 процента.