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Турция раскрыла планы Украины закупить больше беспилотников

Украина запланировала купить у Турции дополнительные беспилотники

Фото: Pavlo Palamarchuk / globallookpress.com

Украина запланировала купить дополнительную партию беспилотных летательных аппаратов у Турции. Планы Киева по закупке беспилотников раскрыл представитель администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день Украина закупила 12 турецких беспилотников и также на уровне начальника Генштаба выразила намерение закупить новые аппараты», — рассказал Алтун. Турция поставляет на Украину аппараты Bayraktar TB2, способные нести ракеты и авиабомбы. Bayraktar TB2 активно применяли во время турецких военных операций в Сирии, а также во время второй карабахской войны.

Киев, предположительно, использовал беспилотник против сил самопровозглашенных республик Донбасса. 27 октября 2021 появилось видео, на котором, по утверждению украинского журналиста Юрия Бутусова, Bayraktar TB2 уничтожил гаубицу противника. Министр обороны Украины опроверг эту информацию и назвал ее «фейком пророссийских наемников».

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Экономическое сотрудничество Анкары и Киева существенно выросло за последние пять лет. Турецкий экспорт на Украину за это время удвоился, импорт увеличился с 2,8 до 4,4 миллиарда долларов. Стороны строят амбициозные планы по увеличению объема взаимной торговли до 10 миллиардов долларов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти заинтересованы в покупке израильских средств противовоздушной обороны. Переговоры между Киевом и Тель-Авивом уже ведутся, сообщил министр.

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Дмитрий Настасьев
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