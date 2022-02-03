Кремль отказался считать ситуацию в Чечне вышедшей из-под контроля

В Кремле не согласны с мнением о том, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости в четверг, 3 февраля.

По словам Пескова, Чечня является субъектом Российской Федерации, каждый из которых имеет свою повестку. В то же время он отрицательно ответил на вопрос о том, все ли, что происходит в республике, делается с ведома федерального центра. «Нет. Так нельзя сказать», — заключил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос о том, обсуждал ли президент ситуацию в республике с МВД или Генпрокуратурой, официальный представитель Кремля отметил, что Путин «находится в ежедневном контакте с руководителями силовых ведомств».

Ранее стало известно, что Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Отмечалось, что они обсудили социально-экономическую ситуации в республике, а также развернутую там программу вакцинации от коронавируса. При этом пресс-служба Кремля о данной встрече не сообщала.