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Пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече с Путиным

Пресс-служба главы Чечни сообщила о встрече Путина с Кадыровым в Москве

Фото: Sputnik / Alexei Nikolsky / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Как сообщила пресс-служба главы и правительства региона, рабочая встреча состоялась в Москве.

Уточняется, что Кадыров доложил главе государства о социально-экономической ситуации в Чеченской Республике. По его словам, эффективные меры, которые принимаются под руководством Владимира Путина, позволяют региону сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии COVID-19. Глава Чечни подчеркнул, что в регионе успешно выполняется программа вакцинации.

Помимо этого Кадыров отметил, что демографические показатели республики сохраняют положительную динамику, а безработица в регионе сократилась до восьми процентов.

Пресс-служба Кремля о данной встрече не сообщала. Днем 2 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет в планах встречи с главой Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что он на месте президента России «давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок». По его словам, в настоящее время Украина находится под контролем США. В свою очередь, Песков отметил, что основы внешней политики может формулировать лишь президент России.

Ксения Назарова
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