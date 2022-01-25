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Песков ответил на вопрос о политическом будущем Кадырова

Песков заявил, что Кадыров имеет право выставить свою кандидатуру на президентских выборах

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах, как и все россияне. Так на вопрос о его политическом будущем ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, данное право закреплено у каждого гражданина России определенного возраста, который не имеет на этот счет никаких ограничений.

Однако, отметил Песков, основы внешней политики может формулировать лишь президент России. «И к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская республика, является Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул представитель Кремля.

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Юлия Ямпольская
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