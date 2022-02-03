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Пентагон отказался расследовать гибель гражданских при ликвидации главаря ИГ

Пентагон отказался расследовать гибель гражданских лиц при ликвидации главаря ИГ

Фото: Jason Reed / Reuters

Пентагон отказался расследовать гибель гражданских лиц в ходе операции по ликвидации главаря «Исламского государства» («ИГ, запрещенная в России террористическая организация») Абу аль-Курайши. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге для журналистов, его цитирует РИА Новости.

По его словам, решение о проведении расследования или проверки в Вашингтоне пока не принималось.

Об уничтожении американскими военными главаря ИГ Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши стало известно 3 февраля. По словам президента США Джо Байдена, все участвовавшие в миссии военнослужащие американской армии благополучно вернулись.

По словам Кирби, в ходе операции погибли по меньшей мере трое гражданских — это жена и двое детей аль-Курайши. При этом газета The Washington Post ранее писала, что в результате спецоперации погибли по меньшей мере 13 невинных человек.

Марина Совина
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