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В отношении RT начато расследование во Франции

Французский медиарегулятор Arcom начал расследование в отношении канала RT France

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Французский медиарегулятор Arcom начал расследование в отношении подачи информации телеканалом RT France. Об этом со ссылкой на французский журнал Challenges и руководителя RT France Ксению Федорову 3 февраля сообщило RT.

«Орган по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Arcom начал расследование в отношении подачи информации каналом RT France, финансируемым из российского государственного бюджета», — говорится в материале Challenges. Согласно журналу, несколько ассоциаций сообщили, что телеканал допустил упущения в освещении кризисов, таких как протесты «желтых жилетов», ситуация в Сирии и Центральноафриканской Республике.

Федорова отметила, что RT France обратился к Arcom за разъяснениями, однако пока не получил ответа. Руководитель телеканала также назвала расследование в отношении RT France спланированной акцией. Она связала проверку с запретом вещания RT DE в Германии, уточнив, что информация о расследовании появилась на следующий день после введения ограничений в отношении RT DE. «Если сообщения в СМИ подтвердятся, и французский регулятор действительно начал расследование в отношении RT France из-за жалоб неких "ассоциаций", которые недовольны освещением определенных тем, это будет говорить о самой настоящей цензуре, ведь речь уже не идет о попытке найти фейк-новости или хоть какие-либо несоответствия, а речь идет именно о подаче информации», — заявила Федорова.

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Ранее стало известно, что Кремль оценил запрет вещания RT DE в Германии. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это решение ФРГ посягательством на свободу слова.

Комиссия по надзору за СМИ запретила RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии. Уточнялось, что каналом RT DE не было ни получено, ни запрошено соответствующее разрешение.

Маргарита Щигарева
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