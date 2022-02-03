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Кремль оценил запрет вещания RT DE в Германии

Песков назвал запрет на вещание RT в Германии посягательством на свободу слова

Фото: Shutterstock

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал запрет на вещание RT в Германии посягательством на свободу слова. Об оценке Кремлем ситуации с ограничением работы RT DE в ФРГ сообщает ТАСС.

Кремль сожалеет о решении Германии запретить вещание RT DE, сказал Песков. «Ситуация абсолютно очевидная, российскому средству массовой информации, я бы даже сказал, международному средству массовой информации запрещают вещание в Германии. Это ни что иное как посягательство на свободу слова», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков при этом не уточнил, какие меры в связи с запретом на вещание RT DE в ФРГ примет Россия. По его словам, об ответных мерах объявит МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия подготовит ответные меры в отношении немецких СМИ из-за запрета на вещание RT DE в Германии. По словам дипломата, они будут объявлены 3 февраля.

Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии.

22 декабря стало известно, что немецкоязычный медиарегулятор MABB снял с вещания в Европе телеканал RT DE. Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В подчинился требованию и удалил из сетки RT DE. Представители телеканала сочли действия медиарегулятора незаконными и объявили о намерении добиться пересмотра решения в судебном порядке.

Маргарита Щигарева
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