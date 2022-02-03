Россия подготовит ответные меры из-за запрета на вещание RT DE

Россия 3 февраля пообещала объявить об ответных мерах в отношении немецких СМИ из-за запрета на вещание RT DE в Германии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«ОБСЕ симптоматично молчит по решению ФРГ о запрете вещания RT DE. Госпожа Рибейру (представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру — прим. «Ленты.ру») не увидела в этом "ничего такого", что могло бы заинтересовать представителя ОБСЕ по свободе СМИ», — написала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что российские ответные меры будут подготовлены и объявлены 3 февраля. «Тогда и по российским ответным мерам, о которых будет объявлено сегодня, высказываться госпоже Рибейру будет вдвойне непростительно. Во-первых, они ответные. Во-вторых, единожды смолчавши — кто тебе поверит», — заключила дипломат.

Ранее комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ. Соответствующее решение было принято комиссией 1 февраля 2022 года в связи с отсутствием требуемой законом о СМИ лицензией. Сообщалось, что каналом RT DE не было ни получено, ни запрошено разрешение.

О том, что немецкоязычный медиарегулятор потребовал снять с вещания в Европе телеканал RT DE, стало известно 22 декабря. Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В подчинился требованию и удалил из сетки RT DE. Пресс-служба канала назвала эти действия незаконными.

17 декабря в отношении российского телеканала было начато расследование. Утверждалось, что RT запустил онлайн-программу на немецком языке, не имея лицензии на вещание в Германии. За это каналу мог грозить штраф в размере до полумиллиона евро или запрет на вещание. В декабре, после начала расследования, Захарова обратилась к ОБСЕ. Она написала, что Москва требует от Рибейру решительного осуждения подобного поведения.

