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Российские бобслеисты получили положительный тест на COVID-19 перед Олимпиадой

Бобслеисты Кондратенко и Пушкарев не выступят на Олимпиаде в Пекине из-за COVID-19

Фото: Aleksandra Szmigel / Reuters

Российские бобслеисты Василий Кондратенко и Алексей Пушкарев не смогут выступить на Олимпийских играх в Пекине, поскольку получили положительный результат теста на COVID-19. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

Она отметила, что вместо зараженных бобслеистов в Пекин 7 февраля полетят запасные разгоняющие — Владислав Жаровцев и Алексей Зайцев. Кроме того, в тот же день в Китай отправится запасной разгоняющий Александр Ефимов. В четверг, 3 февраля, на Игры прибыл разгоняющий Алексей Лаптев, получивший отрицательный результат теста на коронавирус.

Ранее капитан женской сборной России по хоккею Анна Шохина сравнила Олимпийские игры в Пекине с популярным корейским сериалом «Игра в кальмара», поскольку «люди выбывают один за другим». Она также сказала, что хоккеистки немного переживают, что каждый день кто-то может подхватить коронавирус. При этом спортсменка отметила, что в команде все на позитиве и готовятся к предстоящим соревнованиям.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Марина Совина
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