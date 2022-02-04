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Спорт

Сборная Украины откажется от рукопожатий с россиянами в полуфинале ЧЕ по футзалу

Сборная Украины не будет жать руки российской команде поcле полуфинала ЧЕ по футзалу
Игроки сборной Украины по футзалу

Игроки сборной Украины по футзалу. Фото: @uafukraine

Игроки сборной Украины откажутся от рукопожатий с россиянами после полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу. Об этом Metaratings рассказал президент Федерации футзала Украины Сергей Владыко.

Владыко прокомментировал рекомендацию Минспорта Украины не фотографироваться и не пожимать руки россиянам на Олимпийских играх в Пекине. По его словам, в Амстердаме, где проходит чемпионат Европы, команда будет придерживаться тех же правил.

«Не будем забывать про коронавирус, это еще опасно для здоровья. Мы находимся в ситуации постоянного тестирования», — заявил Владыко. Он отметил, что команды почти изолированы и мало контактируют друг с другом.

Полуфинальный матч состоится 4 февраля в 19:00 по московскому времени. В другом матче 1/2 финала португальцы сыграют с испанцами.

На данный момент российские и украинские команды не играют друг против друга до стадии плей-офф на турнирах, проводимых под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Данная мера принята летом 2014 года.

Дарья Коршунова
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