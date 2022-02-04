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В Великобритании рассказали о размерах коррупции Назарбаевых

В парламенте Великобритании предложили заморозить активы Назарбаевых из-за коррупции

Фото: Globallookpress.com

В парламенте Великобритании прошли слушания о коррупции семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, владеющей недвижимостью и другой собственностью на территории Соединенного Королевства. Депутат Маргарет Ходж назвала активы семьи «грязными деньгами» и предложила заморозить их. Доклад депутата опубликован на сайте Вестминстера.

Ходж рассказала о членах семьи Назарбаевых и близких к ним людям, которые, по ее данным, причастны к множеству эпизодов коррупции и другим противоправным действиям. В докладе Ходж назвала имена дочери первого президента Казахстана Дариги, бывшего председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова, бывшего первого заместителя председателя партии «Нур Отан» Байбека Бауыржана, брата Нурсултана Болата Назарбаева и множества других близких к ним лиц и родственников.

«Я не могу представить в свободном мире ни одного лидера известного своей коррупцией настолько, как Нурсултан Назарбаев. О его делах мы в курсе последние 15 лет», — охарактеризовала депутат размеры озвученных правонарушений. Лондон должен отреагировать на эти данные, уверена Ходж. «Цена бездействия высока. Репутация Лондона и нашего сектора финансовых услуг уже запятнана, поскольку Великобритания рассматривается как юрисдикция для грязных денег», — подчеркнула она.

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Многие из названных Ходж лиц уже лишились ключевых постов в Казахстане по указу действующего президента Касым-Жомарта Токаева. Местонахождение некоторых из них неизвестно. О сложившейся олигополии и несправедливом разделении богатства в Казахстане ранее рассказал сам Токаев на встрече с бизнес-элитой страны.

2 февраля парламент республики лишил Нурсултана Назарбаева большей части полномочий. Ему оставили право выступать в парламенте и почетный титул Елбасы — лидера нации.

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Дмитрий Настасьев
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