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Парламент Казахстана принял закон о лишении Назарбаева полномочий

Мажилис Казахстана принял поправки о лишении Назарбаева части пожизненных полномочий

Фото: Elbasy.kz / Reuters

Парламент Казахстана принял закон о лишении первого президента Нурсултана Назарбаева части его пожизненных полномочий, передает Tengrinews.

Документ отменяет пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Депутаты мажилиса (нижней палаты) также поддержали внесенные сенатом поправки об отмене необходимости согласовывать государственные инициативы с первым президентом.

При этом Назарбаев сохранит право выступать перед парламентом и правительством при обсуждении важных вопросов.

Закон поступил на подпись действующему президенту Касыму-Жомарту Токаеву.

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Ранее Токаев сменил Назарбаева на посту председателя правящей партии «Нур Отан».

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого повышения цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими, в том числе об уходе из политики Назарбаева, а митинги переросли беспорядки. На подавление демонстрантов бросили армию.

Во время беспорядков Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности и сам занял эту должность. Должность председателя Ассамблеи народа Казахстана первый президент передал действующему еще в апреле прошлого года.

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София Сарджвеладзе
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