В России оценили значение смены главы НАТО в 2022 году

Избрание на пост нового главы НАТО политика, лояльного к России, невозможно, поскольку Вашингтон никогда не допустит изменения устоявшегося курса, уверен депутат Госдумы Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил значение перестановок в руководстве альянса для отношений с Москвой.

Стали известны кандидаты, которые рассматриваются на пост генерального секретаря НАТО. Сменить действующего генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга могут бывший премьер-министр Британии Тереза Мэй, а также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В список возможных претендентов также вошли премьер-министр Эстонии Кая Каллас, бывший комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и президент Румынии Клаус Йоханнис.

«Антипатия НАТО к России стабильна»

«С избранием нового генсека отношение альянса к России едва ли изменится, антипатия НАТО к нашей стране стабильна. Политическая элита на Западе формируется во многом как раз исходя из антироссийского контекста, и, если кто-то вдруг и готов был бы занять более конструктивную позицию, то ведет он себя как крайне законспирированная персона. Вспомните, только за констатацию того факта, что Крым стал российским, немецкий адмирал был вынужден уйти в отставку», — заметил Новиков

Депутат считает, что, хоть степень агрессивности лидеров НАТО в отношении России и может быть разной, в обозримом будущем трендов к снижению этого курса нет. Кадровая политика альянса между тем никогда не является случайной, потому приход на пост генсека человека, лояльного к России, невозможен.

НАТО — солидная организация, никакая случайная персона никогда не станет ее главой. Это серьезное политическое решение, тщательно изучено будет досье каждого кандидата Дмитрий Новиков Депутат Госдумы

«Учитывая позицию Вашингтона в отношении России и понимая, что НАТО является его ручной организацией, понятно, что политик, который выступил бы за смену курса, прийти ко власти не сможет физически», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг в октябре 2022 года станет главой Центробанка Норвегии. Он занимает пост генерального секретаря НАТО с марта 2014 года. Изначально Столтенберг должен был закончить работу в 2018-м, но срок его полномочий был продлен до 30 сентября 2022 года.