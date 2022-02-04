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Полиция установит тысячи камер в Алма-Ате

В Алма-Ате полиция установит три тысячи камер видеонаблюдения

Фото: Lucky Photographer / Shutterstock

В Алма-Ате казахстанские полицейские установят три тысячи камер видеонаблюдения. У полиции появится доступ к наблюдению за людными местами и дворами домов, сообщает медиа-центр МВД республики.

Полиция Казахстана вместе с установкой дополнительных камер намерена реализовать в мегаполисе проект единой системы видеонаблюдения, который позволит силовикам контролировать ситуацию в городе. «Если раньше в основном отслеживался только статус по безопасности на дорогах, то с 2020 года Центр стал погружаться в статус передвижений в местах массового скопления граждан, дворовых и прилегающих к дворовым территориям, опорных пунктов полиции. В ближайшие 2 года планируем интегрировать камеры с ТРЦ и других объектов частной собственности», — рассказали в полиции.

По словам сотрудников МВД, камеры устанавливают для безопасности городских жителей. В период с 4 по 7 января 2022 года во время массовых беспорядков в Казахстане протестующие вывели из строя 304 полицейские камеры. На данный момент они уже восстановлены.

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Беспорядки в Казахстане в январе 2022 года привели к гибели 225 человек, еще 4,5 тысячи людей пострадали. Начавшиеся из-за экономических проблем, они быстро переросли в погромы и мародерство. Алма-Ата пострадала сильнее всего — в городе сожгли мэрию и ограбили множество частных домов и магазинов.

Хотя ситуация в республике нормализовалась, в Казахстане появились новые причины для протестов. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал о кампании против передачи университета в Северо-Казахстанской области американцам.

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Дмитрий Настасьев
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