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Спорт

В СБР пожаловались на плохое питание спортсменов в карантинном отеле в Пекине

СБР обратился в МОК после жалоб на плохое питание в карантинном отеле Валерии Васнецовой
Валерия Васнецова

Валерия Васнецова. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Союз биатлонистов России (СБР) обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за плохого питания в карантинном отеле в Пекине. Об этом сообщил пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов в Telegram-канале федерации.

«Через Международный союз биатлонистов (IBU) направили запрос в МОК, в оргкомитет, в комиссию спортсменов, чтобы ситуацию поправить. Пообещали, что что-то изменят», — цитирует Аверьянов главу СБР Виктора Майгурова. Пресс-атташе также сообщил, что команда пыталась помочь Валерии Васнецовой, которая находится на карантине, но представителей не пустили на территорию и запретили передавать ей еду.

Ранее биатлонистка пожаловалась на питание в карантинном отеле Пекина. Она показала подписчикам еду, которую, как она утверждает, подают на завтрак, обед и ужин. Биатлонистка призналась, что может есть только макароны, так как остальная пища непригодна для употребления. Спортсменка рассказала, что у нее болит желудок.

30 января стало известно, что Васнецова сдала в Пекине два положительных теста на COVID-19. На замену ей в Китай прилетела запасная Евгения Буртасова.

Дарья Коршунова
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