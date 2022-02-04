В СБР пожаловались на плохое питание спортсменов в карантинном отеле в Пекине

Союз биатлонистов России (СБР) обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за плохого питания в карантинном отеле в Пекине. Об этом сообщил пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов в Telegram-канале федерации.

«Через Международный союз биатлонистов (IBU) направили запрос в МОК, в оргкомитет, в комиссию спортсменов, чтобы ситуацию поправить. Пообещали, что что-то изменят», — цитирует Аверьянов главу СБР Виктора Майгурова. Пресс-атташе также сообщил, что команда пыталась помочь Валерии Васнецовой, которая находится на карантине, но представителей не пустили на территорию и запретили передавать ей еду.

Ранее биатлонистка пожаловалась на питание в карантинном отеле Пекина. Она показала подписчикам еду, которую, как она утверждает, подают на завтрак, обед и ужин. Биатлонистка призналась, что может есть только макароны, так как остальная пища непригодна для употребления. Спортсменка рассказала, что у нее болит желудок.

30 января стало известно, что Васнецова сдала в Пекине два положительных теста на COVID-19. На замену ей в Китай прилетела запасная Евгения Буртасова.