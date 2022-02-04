Российская биатлонистка пожаловалась на питание в карантинном отеле Пекина

Российская биатлонистка Валерия Васнецова жалуется на питание в карантинном отеле Пекина. Спортсменка опубликовала снимок в сторис Instagram.

24-летняя россиянка сдала положительный тест на COVID-19 и вынуждена находится в карантинном отеле во время Олимпиады в Пекине. Васнецова показала подписчикам питание, которое, как она утверждает, подают на завтрак, обед и ужин.

Instagram-аккаунт Валерии Васнецовой

Биатлонистка утверждает, что может есть только макароны, так как остальная пища непригодна для употребления. Спортсменка жалуется на голод, боли в желудке. «Я плачу каждый день и хочу, чтобы это кончилось», — написала она.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Церемония открытия Игр пройдет 4 февраля.