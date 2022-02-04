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Спорт

Чемпион ОИ предложил отрезать язык российской биатлонистке за жалобы на еду

Четырехкратный чемпион ОИ Тихонов раскритиковал биатлонистку Васнецову за жалобы на еду
Александр Тихонов

Александр Тихонов. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал российскую спортсменку Валерию Васнецову, пожаловавшуюся на качество еды в карантинном отеле Пекина. Об этом сообщает Sport 24.

«Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 1980-м году жили в Америке как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе», — заявил Тихонов.

Спортсмен также предложил биатлонистке разбираться внутри команды, а не «ныть в интернете». По мнению Тихонова, поведение Васнецовой портит настроение всем остальным членам сборной.

3 февраля Васнецова, находящаяся в карантинном отеле Пекина из-за положительного теста на коронавирус, показала подписчикам фотографию еды, которую, по ее словам, она получает на завтрак, обед и ужин. «Я очень сильно похудела, у меня торчат кости. Плачу каждый день и хочу, чтобы это кончилось», — написала россиянка.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Церемония открытия Игр состоится 4 февраля.

Алексей Гусев
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