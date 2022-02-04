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Спорт

Усик дебютировал в профессиональном футболе

Украинский боксер Александр Усик вышел на поле в составе футбольного клуба «Полесье»

Фото: @usykaa

Украинский боксер Александр Усик принял участие в футбольном матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

35-летний чемпион мира вышел на поле в составе клуба «Полесье», который выступает в Первой лиге Украины. Боксер вступил в игру на 77-й минуте, заменив Филиппа Будковского. «Полесье» встречалось с «Вересом» в рамках товарищеского турнира Winter Cup, который проходит в Турции.

О готовящемся дебюте в профессиональном футболе Усик сообщил в конце января. Он отметил, что выйдет на поле в составе клуба из Житомира.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерский федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у британца Энтони Джошуа.

Николай Костюков
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