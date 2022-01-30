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Усик сыграет за профессиональную футбольную команду

Украинский боксер Усик сыграет за профессиональный футбольный клуб «Полесье» на Winter Cup

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик сыграет за профессиональную футбольную команду. Об этом сообщается на сайте харьковского клуба «Металлист».

«Я дебютирую за команду "Полесье" Житомир из Первой лиги. 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции», — рассказал боксер. Усик выйдет на поле в рамках турнира Winter Cup.

Ранее Усик рассказал о потере больших денег из-за политической позиции. Он заявил, что на Украине у него нет рекламных контрактов. «Ситуация такова, что с хейтом, непониманием очень много контрактов ушло, многомиллионных контрактов», — добавил боксер.

В декабре 2021 года мэр Киева Виталий Кличко высказался об отношении к Усику. Политик и бывший боксер заявил, что спортсмен является проукраинцем, так как всегда представляет свою страну и поднимает украинский флаг.

В сентябре 2021 года Усик победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по четырем престижным версиям: Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Для звания абсолютного чемпиона мира украинцу не хватает одного пояса — по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Дарья Коршунова
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