В Кремле ответили на обвинения США в организации утечки ответов по безопасности

Кремль негативно оценивает заявления замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что Россия якобы организовала утечку ответов Вашингтона по гарантиям безопасности. Так на обвинения ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не допускаем [такой возможности]», — заявил он и добавил, что, к сожалению, американские коллеги зачастую бывают твердо уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой.

3 февраля официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга подтвердил подлинность утекших в испанскую газету El País ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Нуланд при этом подчеркнула, что утечка была специально организована Москвой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила обвинения Нуланд и отметила, что ничего нового в позиции американского дипломата нет, но слышать подобное от нее приятно. В посольстве России в США, в свою очередь, призвали американскую сторону отказаться от конспирологических теорий в отношении Москвы и сосредоточиться на работе.