Акции «Газпрома» взлетели

Акции «Газпрома» во время торгов в пятницу, 4 февраля, взлетели на 2,52 процента. Это произошло на фоне того, что российская корпорация и китайская CNPC подписали договор о продаже газа в КНР с поставкой с Дальнего Востока.

На момент написания публикации они стоили 332,39 рубля за штуку (плюс 2,67 процента). Глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что второй контракт с Китаем говорит о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между странами.

Перед этим президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином сказал, что привез «хорошие новые решения» по поставкам углеводородов. Накануне этого помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия установила рекорд по поставкам энергоресурсов, главным образом газа, в Китай.

Чистая прибыль «Газпрома» в первом полугодии 2021 года по МСФО выросла почти в 22 раза по сравнению в тем же периодом прошлого года и составила 995,521 миллиарда рублей.