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Эксперт оценила рост цен на одежду и обувь в России в 2022 году

Специалист по консалтингу: рост цен на одежду и обувь в России в 2022 году составит 15-25%

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс в комментарии РИА Новости оценила рост цен на одежду и обувь в России в 2022 году. По ее мнению, стоимость этой группы товаров увеличится на 15-25 процентов.

Эксперт отметила, что за 2021 год в России цены на одежду и обувь в среднем выросли на 15-25 процентов. «Наиболее активно выросли цены в премиальном сегменте товаров — на 20-30 процентов, в среднем сегменте — на 15-25 процентов и в массовом сегменте — на 10-15 процентов», — уточнила она.

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Лебсак-Клейманс предположила, что в этом году показатели роста цен будут такими же, как в 2021 году. При этом, как уточнила эксперт, подорожание товаров будет наблюдаться не только в России, но и во всем мире. «Согласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD), усредненный рост цен на товары будет не менее 10 процентов», — рассказала она и добавила, что прежде всего увеличится стоимость текстиля, одежды и обуви.

Среди возможных причин подорожания одежды и обуви гендиректор Fashion Consulting Group назвала мировой рост цен на все виды сырья, который ведет к подорожанию себестоимости товаров. Также, по словам Лебсак-Клейманс, на цены влияет и стоимость транспортировки — как из-за подорожания топлива, так и из-за карантинных мер.

Эксперт добавила, что есть и локальные факторы, которые влияют на рост цен. Если в 2021 году курс рубля был устойчивым, то в 2022 году его стабильность находится под угрозой из-за напряжения в международных отношениях, отметила она. Помимо этого, Лебсак-Клейманс напомнила и о высокой инфляции, которая в 2021 году уже повлияла на закупочные цены и, как следствие, затронет и розничные цены в текущем году.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров объяснил россиянам рост цен в ресторанах. По его словам, предприниматели стараются сдерживать в заведениях цена на блюда, но они все равно растут.

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Евгения Наумова
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