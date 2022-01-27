Россиянам объяснили рост цен в ресторанах

Предприниматели стараются сдерживать в ресторанах цены на блюда, но они все равно растут, рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему так происходит.

Во-первых, поставщики увеличивают цены на товары. Но это небыстрый процесс, так как в договорах с рестораторами указан срок, за который их должны предупредить об изменениях цены. Кроме того, чтобы запустить новые цены, необходимо переделать много документации.

«В такой сложной ситуации как сегодня немножко это все лихорадит, но, естественно, сразу звонят, говорят, что у нас на складе товар еще по такой-то цене, а на следующий, который мы получаем, у нас цена повышается, вы рассматриваете или нет? Пытаются договориться», — отметил Бухаров. Поднять цены без предупреждения поставщики не могут, так как за это предусмотрены штрафные санкции, добавил он.

Кроме повышения цен на продукты, на подорожание блюд влияют еще много факторов. «Инфляция, подорожание логистики, бензин, коммунальные услуги. Еще так называемый проект Федеральной налоговой службы по обелению — это контроль за использованием кассовой техники, когда показывается весь оборот, и с него платятся налоги. Естественно, в этом случае то же самое — приходится увеличивать цены», — объяснил Бухаров.

В конце года крупные сетевые рестораны России заявляли о массовом повышении цен до 15 процентов в 2022 году. Ранее россиян предупредили о росте цен на хлеб, кондитерские изделия, детское питание, мясо бройлеров и яйца.

