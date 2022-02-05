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Чемпион Bellator Немков допустил уход из промоушена

Российский боец MMA Вадим Немков допустил уход из Bellator после окончания контракта

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков порассуждал о развитии своей карьеры. Спортсмен стал гостем эфира «Радио Зенит».

29-летний боец, который тренируется в команде тяжеловеса Федора Емельяненко, допустил свой уход из Bellator. Немков объявил, что ему предстоят переговоры с руководством компании после финала Гран-при в полутяжелом весе. Россиянин должен подраться с американцем Кори Андерсоном.

Также чемпион Bellator признался, что с возрастом он начинает испытывать трудности в весогонке. Немков отметил, что рассматривает и выступления в тяжелой весовой категории.

В октябре 2021-го Немков одержал победу над Джулиусом Энгликасом в полуфинале Гран-при Bellator в полутяжелом весе. Всего на счету россиянина 15 побед при двух поражениях.

Николай Костюков
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