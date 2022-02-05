Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Интер М
Сегодня
20:00 (Мск)
Милан
Италия - Серия А|24-й тур
Бавария
Сегодня
20:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия - Бундеслига|21-й тур
Фиорентина
Сегодня
22:45 (Мск)
Лацио
Италия - Серия А|24-й тур
Барселона
Завтра
18:15 (Мск)
Атлетико М
Испания - Примера|23-й тур
Спорт

Украинцы пристыдили своих фанатов после матча ЧЕ по мини-футболу против россиян

На Украине назвали недостойным поведение фанатов в матче против Россиии на ЧЕ по футзалу

Фото: Shutterstock

Украинцы пристыдили своих фанатов после полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу против сборной России. Об этом сообщает «Страна.ua».

Во время игры болельщики на трибунах выкрикивали оскорбительные и националистические лозунги в адрес российской команды. «Если сборная Украины играла достойно, то ее фанаты вели себя мягко говоря неадекватно», — отмечается в материале.

«Зрители из многих стран не поняли, что вопили на трибунах. Иначе они могли бы перенести впечатление от людей, которые потеряли человеческий облик, на всех украинцев», — поделился мнением на странице в Facebook политический эксперт Владимир Чемерис. Он назвал произошедшее днем национального позора.

Поведение украинцев также осудили пользователи соцсетей. Они подчеркнули, что спорт должен быть вне политики, а выкрикивающие оскорбительные лозунги фанаты должны быть наказаны.

Сборная России оказалась сильнее Украины в полуфинале чемпионата Европы. Отечественные футболисты переиграли соперников со счетом 3:2. Тем не менее, за минуту до конца матча у Украины был шанс сравнять счет. Российский голкипер отразил пенальти.

Сборная России сыграет в решающем матче турнира с действующими чемпионами — Португалией. Украина поспорит за бронзовые награды в поединке против Испании. Оба матча пройдут 6 февраля.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Россиянам облегчили правила выписки после COVID-19
Российские шорт-трекисты вылетели в полуфинале смешанной эстафеты Олимпиады-2022
Москвича возмутило шумное гуляние кавказцев в подъезде
В Совете по правам человека прокомментировали меры по COVID-19
В ООН оценили статью Bloomberg о «вторжении» России на Украину
В Германии заявили об отсутствии реализма в дискуссиях ФРГ и Украины
Украинцы пристыдили своих фанатов после матча ЧЕ по мини-футболу против россиян
Российские бомбардировщики провели патрулирование в небе над Белоруссией
Глава СЖР рассказал о последствиях новости «о начале вторжения» на Украину
Лукашенко назвал условие для ухода с поста президента
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.