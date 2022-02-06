Американская фигуристка призналась в неспособности повторить элементы россиянок
Американка Чен заявила, что не может повторить элементы российских фигуристок на Олимпиаде
Американская фигуристка Карен Чен признала, что не может повторить элементы соперниц из России на Олимпиаде. Об этом сообщает ТАСС.
22-летняя американка после короткой программы отметила, что у сборной России великолепная команда. «Я признаю, что не могу кататься так как это делают они. Хотя стараюсь не слишком много думать об этом. Я выступаю, чтобы показать свое катание, фокусируюсь на этом», — призналась Чен.
Чен заняла пятое место в короткой программе в командных соревнованиях. Россиянка Камила Валиева показала первый результат. По итогам второго соревновательного дня россияне лидируют в командном турнире, опережая сборную США на три балла.
Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.