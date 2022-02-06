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Спорт

Американская фигуристка призналась в неспособности повторить элементы россиянок

Американка Чен заявила, что не может повторить элементы российских фигуристок на Олимпиаде

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Американская фигуристка Карен Чен признала, что не может повторить элементы соперниц из России на Олимпиаде. Об этом сообщает ТАСС.

22-летняя американка после короткой программы отметила, что у сборной России великолепная команда. «Я признаю, что не могу кататься так как это делают они. Хотя стараюсь не слишком много думать об этом. Я выступаю, чтобы показать свое катание, фокусируюсь на этом», — призналась Чен.

Чен заняла пятое место в короткой программе в командных соревнованиях. Россиянка Камила Валиева показала первый результат. По итогам второго соревновательного дня россияне лидируют в командном турнире, опережая сборную США на три балла.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Николай Костюков
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