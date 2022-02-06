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Спорт

Валиева заняла первое место в короткой программе на Олимпиаде

Российская фигуристка Валиева стала лучшей в короткой программе с результатом 90,18 баллов
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается в Telegram-канале Олимпийского комитета России.

Спортсменка стала лучшей в короткой программе с результатом 90,18 баллов. Отрыв от японской фигуристки Вакабы Хигучи, расположившейся на втором месте, составил более 15 баллов. Таким образом, Валиева вывела сборную России на первое место в командном олимпийском турнире с результатом в 36 баллов.

Церемония открытия зимней Олимпиады в Пекине прошла 4 февраля. Соревнования продлятся до 20 февраля.

Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР). Триколор и государственный гимн оказались под запретом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Марина Совина
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