В Кремле рассказали о подготовке визита Путина на открытие Олимпиады

Президент России Владимир Путин был главным гостем на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом рассказал руководитель протокола президента Владислав Китаев в эфире «России 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РИА Новости.

Говоря о подготовке к визиту Путина, Китаев подчеркнул, что китайская сторона пошла навстречу многим пожеланиям российских коллег, чтобы визит президента был «максимально комфортным» в условиях пандемии и связанных с ней ограничений.

«Наши китайские коллеги неоднократно подчеркивали, и состоявшееся мероприятие это лишний раз подтвердило, что президент России был главным гостем на этом мероприятии, на церемонии открытия Олимпийских игр», — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путина не показали во время прохода спортсменов из России на церемонии открытия зимней Олимпиады, потому что он находился в ложе. По его словам, все ложи изолированы из-за санитарных соображений, и ситуация никак не связана с ограничениями, наложенными на членов российской делегации.

Как сообщалось 5 февраля, Путин возглавил список десяти самых упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа в день открытия зимней Олимпиады-2022 в Китае. Второе место занял комментатор Дмитрий Губерниев (5,365), рассказавший зрителям об остановке в Пекине.