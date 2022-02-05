Путин оказался самой упоминаемой персоной дня открытия Олимпиады в Китае

Российский президент Владимир Путин возглавил список десяти самых упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа в день открытия зимней Олимпиады-2022 в Китае, пишет РИА Новости со ссылкой на совместное исследование с Brand Analytics.

Специалисты оценили упоминания в русскоязычной Сети за сутки в контексте Олимпиады в Пекине в пятницу, 4 февраля. Эксперты проанализировали более 100 миллионов сообщений. Путин (8,241) в них упоминался из-за встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и прибытия на церемонию открытия Олимпиады. Он обошел спортсменов по популярности. Аудиторию также интересовал вопрос, поедет ли Путин на открытие Игр вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом, который прибыл в Москву.

Второе место занял комментатор Дмитрий Губерниев (5,365), рассказавший зрителям об остановке в Пекине. За ним идут хоккеист Вадим Шипачев (3,755) и конькобежка Ольга Фаткулина (3,212), которые несли флаг команды на мероприятии. На пятом месте оказался российский фигурист Марк Кондратюк (2,102), занявший третье место на соревнованиях.

Особо популярными в этот день также были Алексей Ягудин (2,073), председатель КНР Си Цзиньпин (2,042), актер Джеки Чан (1,820), фигурист Никита Кацалапов (1,658) и шорт-трекист Семен Елистратов (1,635).

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил об открытии XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

