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Спорт

В Пекине официально открыли зимние Олимпийские игры-2022

Томас Бах объявил зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине официально открытыми

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил об открытии XXIX зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После выступления функционера начался праздничный фейерверк. Церемония открытия Игр проходит на Национальном стадионе в Пекине, известном как «Птичье гнездо». Постановщиком шоу стал китайский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист Чжан Имоу. Общей концепцией мероприятия стало знакомство с историей Китая.

В параде спортсменов приняли участие представители команды Олимпийского комитета России (ОКР). Ее знаменосцами были хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Первые соревнования на Олимпиаде в Пекине начались в среду, 2 февраля. Зимние Игры продлятся до 20 февраля.

Алексей Гусев
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