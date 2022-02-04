В Кремле объяснили отсутствие кадров с Путиным во время прохода олимпийцев

Президента России Владимира Путина не показали во время прохода спортсменов из России по стадиону на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине, поскольку он был в ложе. Так объяснил причину отсутствия кадров с президентом его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, все ложи изолированы по санитарным соображениям.

Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля заявил, что это никак не связано с ограничениями, наложенными на членов российской делегации.

Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели трехчасовые переговоры. По их итогам был подписан целый ряд межправительственных и коммерческих соглашений. Лидеры двух стран обменялись заявлениями о беспрецедентном уровне развития отношений между Россией и Китаем.