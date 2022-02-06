Сборная России проиграла в финале чемпионата Европы по мини-футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче команда уступила португальцам со счетом 2:4. На девятой минуте Россию вывел вперед Антон Соколов. На 12-й минуте преимущество команды увеличил Андрей Афанасьев. За полторы минуты до перерыва отставание сократил Томаш Паку. Во втором периоде дублем отметился португалец Андре Коэлью. Окончательный счет во встрече установил Пани.

Португальцы защитили звание чемпионов Европы. В 2018 году они победили команду Испании.

В рамках турнира сборная России не потерпела ни единого поражения. В четвертьфинале чемпионата российские футболисты переиграли соперников из Грузии со счетом 3:1, а в полуфинале оказались сильнее украинцев — 3:2.

Чемпионат Европы проводится с 1996 года. В 1999-м российская сборная завоевала золото чемпионата Европы. На последнем чемпионате Европы в 2018-м российские футболисты выиграли бронзовые медали.