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Голливудский актер восхитился выступлением фигуриста Кондратюка на Олимпиаде

Актер Бен Стиллер похвалил российского фигуриста Кондратюка за прокат на Олимпиаде

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Американский киноактер Бен Стиллер выразил восхищение выступлением российского фигуриста Марка Кондратюка на командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Пост доступен в Twitter знаменитости.

Голливудский актер отдельно отметил прокат Кондратюка. «Респект тому российскому парню, который отжег под Jesus Christ Superstar», — похвалил он спортсмена.

Кондратюк показал второй результат в произвольной программе командного турнира. Россиянин уступил первое место японцу Юме Кагияме.

Благодаря выступлению Марка Кондратюка и победе Камилы Валиевой в короткой программе российская сборная лидирует в командном турнире. Соревнования завершатся 7 февраля.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Николай Костюков
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