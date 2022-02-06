Голливудский актер восхитился выступлением фигуриста Кондратюка на Олимпиаде
Актер Бен Стиллер похвалил российского фигуриста Кондратюка за прокат на Олимпиаде
Американский киноактер Бен Стиллер выразил восхищение выступлением российского фигуриста Марка Кондратюка на командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Пост доступен в Twitter знаменитости.
Голливудский актер отдельно отметил прокат Кондратюка. «Респект тому российскому парню, который отжег под Jesus Christ Superstar», — похвалил он спортсмена.
Кондратюк показал второй результат в произвольной программе командного турнира. Россиянин уступил первое место японцу Юме Кагияме.
Благодаря выступлению Марка Кондратюка и победе Камилы Валиевой в короткой программе российская сборная лидирует в командном турнире. Соревнования завершатся 7 февраля.
Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.