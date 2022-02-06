Голливудский актер восхитился выступлением фигуриста Кондратюка на Олимпиаде

Американский киноактер Бен Стиллер выразил восхищение выступлением российского фигуриста Марка Кондратюка на командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Пост доступен в Twitter знаменитости.

Голливудский актер отдельно отметил прокат Кондратюка. «Респект тому российскому парню, который отжег под Jesus Christ Superstar», — похвалил он спортсмена.

Кондратюк показал второй результат в произвольной программе командного турнира. Россиянин уступил первое место японцу Юме Кагияме.

Благодаря выступлению Марка Кондратюка и победе Камилы Валиевой в короткой программе российская сборная лидирует в командном турнире. Соревнования завершатся 7 февраля.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.