Россия упрочила лидерство в командном турнире фигуристов на Олимпиаде

Российские фигуристы сохраняют лидерство в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В рамках второго соревновательного дня турнира россиянин Марк Кондратюк показал второй результат в произвольной программе. Российская фигуристка выиграла короткую программу. Это позволило российской сборной упрочить лидерство в турнирной таблице.

На счету российской команды 45 очков. Она на три балла опережает фигуристов из США. С 39 очками тройку лидеров замыкает сборная Японии.

7 февраля пройдут произвольная программа спортивных пар, произвольный танец в танцах на льду, а также произвольная программа в женском одиночном катании.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 ферваля.