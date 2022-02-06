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Спорт

Россия упрочила лидерство в командном турнире фигуристов на Олимпиаде

Сборная России удерживает первое место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российские фигуристы сохраняют лидерство в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В рамках второго соревновательного дня турнира россиянин Марк Кондратюк показал второй результат в произвольной программе. Российская фигуристка выиграла короткую программу. Это позволило российской сборной упрочить лидерство в турнирной таблице.

На счету российской команды 45 очков. Она на три балла опережает фигуристов из США. С 39 очками тройку лидеров замыкает сборная Японии.

7 февраля пройдут произвольная программа спортивных пар, произвольный танец в танцах на льду, а также произвольная программа в женском одиночном катании.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 ферваля.

Николай Костюков
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