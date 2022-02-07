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Спорт

Сборная России по биатлону повторила антирекорд 1994 года

Российские биатлонистки допустили 21 промах в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Женская сборная России по биатлону повторила свой худший результат по стрельбе в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В общей сложности отечественные биатлонистки допустили 21 промах. Больше всего промахов на счету Ульяны Нигматуллиной (10). Аналогичный антирекорд впервые установили участницы Игр в 1994 году. Тогда худшую стрельбу продемонстрировала Анфиса Резцова.

Лучший результат в индивидуальной гонке среди россиянок показала Кристина Резцова. Она заняла девятое место и допустила два промаха. Победительницей стала немка Дениз Херманн, прошедшая дистанцию за 44 минуты и 12,7 секунды и допустившая один промах.

Резцова — бронзовая призерка Игр в Пекине. Вместе с Нигматуллиной, Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым она показала третий результат в смешанной эстафете.

Николай Костюков
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