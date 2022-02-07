Биатлонистка Резцова допустила два промаха и осталась без медали Олимпиады

Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла девятое место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победительницей стала немка Дениз Херманн, прошедшая дистанцию за 44 минуты и 12,7 секунды и допустившая один промах. Россиянка промахнулась дважды и отстала от Херманн на 1 минуту и 13,1 секунды. На втором месте расположилась француженка Анаис Шевалье-Буше с одним промахом и отставанием в 9,4 секунды. Третье место заняла норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн с двумя промахами и отставанием в 15,3 секунды.

Другие россиянки не смогли попасть в топ-20. Светлана Миронова заняла 23-е место, а Ульяна Нигматуллина (допустившая десять промахов) и Евгения Буртасова остались на 77-м и 78-м местах соответственно.

Резцова является бронзовым призером Игр в Пекине. Вместе с Ульяной Нигматуллиной, Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым она заняла третье место в смешанной эстафете.

Индивидуальная гонка у мужчин пройдет 8 февраля. Начало — в 11:30 по московскому времени.

