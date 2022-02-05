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Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде

Российские биатлонисты завоевали бронзовые медали в смешанной эстафете на Олимпиаде

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сборная России по биатлону выиграла бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественную команду представляли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Победителями гонки стали биатлонисты из Норвегии. Второе место по итогам эстафеты заняли французы.

Медаль отечественных биатлонистов стала второй для сборной России. Первую награду завоевала лыжница Наталья Непряева, которая финишировала второй в скиатлоне.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).

Николай Костюков
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