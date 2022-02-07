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Турецкий политик назвал фундаментом для сотрудничества с Россией признание Крыма

Турецкий политик Перинчек заявил, что признание Крыма российским является фундаментом

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Генсек турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек назвал фундаментом для сотрудничества Турции и РФ признание Анкарой принадлежности Крыма к России. Он заявил об этом в интервью РИА Новости.

«Есть стойкий фундамент для сотрудничества России и Турции на Черном море и Средиземноморье. Необходимо признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра, а Анкаре необходимо принять, что Крым является территорией России», — сказал турецкий политик.

В январе главнокомандующий Военно-морских сил (ВМС) ФРГ вице-адмирал Кая-Ахим Шенбах подал в отставку после высказывания о том, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт на экстренном совещании обсудила высказывание Шенбаха с генеральным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном.

После этого депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал слова главы ВМС ФРГ вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха о принадлежности Крыма сигналом западным странам о том, что пора признать российский статус полуострова.

Марина Совина
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Турецкий политик назвал фундаментом для сотрудничества с Россией признание Крыма
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