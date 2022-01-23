В Госдуме предрекли признание европейцами Крыма территорией России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал слова главы ВМС ФРГ вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха о принадлежности Крыма сигналом западным странам о том, что пора признать российский статус полуострова. Он предрек признание европейцами территории Крыма частью России в беседе с РИА Новости.

Депутат отметил, что пора прекращать политические игры и признать российский статус Крыма.

«Уверен, что европейцы признают территорию Крыма российской. Но важно не это. Важно то, что крымчане считают себя гражданами России и что Россия считает Крым своем неотъемлемой частью. Крым всегда был, есть и будет русским. И пускай себе зарубят это на носу те, кто пытается использовать Крым для введения санкций и давления на Россию», — подчеркнул Шеремет.

По его словам, спустя столько времени после референдума в 2014 году «проснулось здравомыслие».

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Военно-морских сил (ВМС) ФРГ вице-адмирал Кая-Ахим Шенбах подал в отставку. Причиной стало высказывание о том, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт на экстренном совещании обсудила высказывание Шенбаха с генеральным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном. Они пришли к выводу, что Шенбах должен немедленно публично разъяснить свои слова.