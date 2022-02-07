Макрон обсудил с Байденом Украину перед встречей с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, в ходе которого они обсудили ситуацию на Украине. Переговоры лидеров двух стран состоялись накануне визита главы пятой республики в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что Байден и Макрон выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также условились, что продолжат консультации с союзниками и партнерами, включая Киев.

Лидеры обсудили прилагаемые дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание российских ВС на границе с Украиной, а также подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они договорились, что их команды будут поддерживать связь и продолжать консультации с нашими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной Белый дом

Предыдущий телефонный разговор Байдена и Макрона состоялся 2 февраля.

Встреча Макрона и Путина

Главной темой встречи Макрона с Путиным, которая пройдет в понедельник, 7 февраля, в Москве, станет ситуация вокруг Украины. Об этом стало известно в ходе интервью, которое французский лидер дал изданию Le Journal du Dimanche.

Макрон отметил, что верит в то, что снизить напряженность в регионе помогут именно дипломатические меры. Именно поэтому, по словам Макрона, необходима личная встреча с Путиным, которая позволит избежать реального военного конфликта.

Мы должны быть крайне реалистичными. Безусловно, мы не добьемся односторонних мер, но для нас важно не допустить ухудшения ситуации. Уже после этого мы сможем выстраивать механизмы и определять шаги по повышению взаимного доверия Эммануэль Макрон президент Франции

По мнению Макрона, целью Москвы является не Украина, а уточнение правил сосуществования России с НАТО и Евросоюзом.«Мы видим очень сильную напряженность, а также стягивание войск к украинской границе как со стороны России, так и со стороны Белоруссии. Речь идет о наземной, воздушной и морской технике. Также Россия проводит многочисленные военные учения», — добавил он.

Между французским лидером и его российским коллегой за последние дни состоялся не один разговор. Так, политики беседовали 31 и 28 января и обсуждали по телефону неучтенные требования России к США и НАТО по вопросу гарантий безопасности в Европе.

Чего ждут в Кремле и Елисейском дворце?

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что основой повестки предстоящей встречи президентов станут гарантии безопасности в Европе. Он отметил, что в Кремле надеются получить от президента Франции ответы на озабоченность России, связанную с гарантиями безопасности. Песков добавил, что по итогам встречи запланирована пресс-конференция.

Информатор в Елисейском дворце также раскрыл темы будущих переговоров Путина и Макрона. Предполагается, что президент Франции «постарается извлечь выгоду из прогресса», которого удалось достичь в результате переговоров в «нормандском формате» по Украине.

Два источника, близкие к Макрону, заявили, что одной из целей его визита является заморозка конфликтной ситуации на несколько месяцев, по крайней мере, до апрельских выборов в Венгрии, Словении и во Франции. Об этом пишет Reuters.

Переговоры с Зеленским

Известно, что после встречи с Путиным Макрон посетит Киев для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По словам главы Украины, в ходе последнего телефонного разговора они обсудили противодействие вызовам безопасности и активизацию мирного процесса в рамках «нормандского формата».

Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию стойкости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия Владимир Зеленский президент Украины

Макрон подтвердил солидарность Франции с Украиной, а также заявил о приверженности защищать ее территориальную целостность.

«Президент Республики подтвердил полную солидарность Франции с Украиной и напомнил о решимости защищать территориальную целостность и суверенитет страны (Украины)», — отмечается в сообщении Елисейского дворца.