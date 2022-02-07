Протестующие в Молдавии обратились за помощью к Путину

Жители гагаузской автономии Молдавии обратились за помощью к России для решения газового кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что жители Гагаузии в воскресенье, 6 февраля, вновь вышли на протест в центре Комрата с требованием отменить повышение цен на газ.

Депутат Народного собрания Виктор Петров, присутствовавший на митинге, заявил, что попросил помощи у президента России Владимира Путина. «Я уже подготовил и отправил письма на имя президента России Владимира Путина, замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, главы "Газпрома" Алексея Миллера. Мы ждем ответа. Я уверен в том, что Россия протянет нам руку помощи и окажет гуманитарную помощь в виде газа», — заявил Петров.

Ранее в феврале оппозиционные активисты из молдавской партии «Гражданский конгресс» принесли на акцию протеста мешки с навозом, и предложили правительству использовать их вместо подорожавшего газа. По информации организаторов, на акции у здания молдавского парламента собралось около 600 протестующих.

В середине января парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней из-за газового кризиса, что связано с риском остановки поставок со стороны «Газпрома» из-за проблем с оплатой. Российская компания предупреждала, что пойдет на приостановку в том случае, если не получит средства вовремя.