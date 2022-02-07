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Спорт

Олимпийская чемпионка из США назвала Валиеву тройной угрозой

Олимпийская чемпионка Тара Липински перечислила сильные стороны фигуристки Камилы Валиевой

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и эксперт Тара Липински оценила выступление россиянки Камилы Валиевой на командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Американка озвучила мнение в эфире телеканала NBC, передает USA Today.

«Валиева — настоящая тройная угроза. Она технична, артистична и обладает серьезной психологической подготовкой», — перечислила ее сильные стороны бывшая фигуристка сборной США. «Если уж такое выступление не восхитит людей по всему миру заняться катанием, я тогда не знаю, что надо показать на льду», — заключила Липински.

Ранее 7 февраля 15-летняя Валиева выиграла произвольную программу командного турнира Игр. Россиянка вошла в историю фигурного катания, став первой женщиной, которой удалось выполнить четверной прыжок в рамках Олимпиады. Валиева вместе с российской командой завоевала золото Олимпийских игр, обойдя сборные США и Японии.

Липински — чемпионка Игр в Нагано 1998 года. Американка включена в Зал славы фигурного катания США в 2006 году.

Николай Костюков
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