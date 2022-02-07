В Москве обнаружено тело генерала с огнестрельным ранением

В квартире на Хорошевском шоссе в Москве обнаружили тело 76-летнего отставного генерал-майора полиции с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины нашла его супруга, которая в это время находилась в квартире. Рано утром ее разбудил громкий хлопок в соседней комнате. Женщина сразу прибежала туда, но генерал уже был мертв.

Прибывшие на вызов полицейские не обнаружили в квартире следов борьбы.

Отмечается, что ранее генерал занимал пост первого заместителя начальника экспертно-криминалистического центра внутренних дел России.

Ранее сообщалось, что в Башкирии обнаружено тело сотрудника МВД с огнестрельным ранением головы. Погибший служил в отделе полиции Аургазинского района республики. Его нашли вечером 21 декабря в автомобиле, стоящем в поле. По данному факту проводится проверка для установления обстоятельств случившегося.